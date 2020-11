O Bayern Munique foi ao Signal Iduna Park este sábado e voltou a bater o Borussia Dortmund, desta feita por 3-2, num grande espetáculo de futebol. A equipa da casa até marcou primeiro, mas a equipa bávara deu a volta ao resultado e, tal como na Supertaça alemã, voltou a bater o rival. Raphael Guerreiro, com duas assistências, foi uma das figuras deste grande clássico, Lewandowski, com dois golos anulados, foi outra.

Basta olhar para a ficha do jogo e para a qualidade dos intervenientes para podermos antecipar um espetáculo de luxo e foi isso mesmo que as duas equipas alemãs proporcionaram. Duas equipas bem afinadas, a tratar a bola com categoria, com lances de tirar a respiração. Uns atrás dos outros, a um ritmo frenético.

Um jogo que começou, desde o primeiro minuto, com uma enorme intensidade, com Sancho, Reus e Reyna no apoio direto a Haaland, de um lado; e com Gnabry, Müller e Coman no apoio a Lewandowski do outro.

Num jogo de parada e resposta, o Bayern conseguia chegar mais facilmente à área de Burki e esteve perto de marcar nos minutos iniciais, com destaque para uma cabeçada de Goretzka [grande defesa de Burki], além de um golo anulado a Lewandowski por apenas quatro centímetros.

Logo a seguir a este lance, decidido pelo VAR, golpe duro para o Bayern: entrada em carrinho de Kimmich sobre Haaland, com o médio bávaro a sair lesionado do lance, amparado pela equipa médica. Entrou Tolisso e o intenso ritmo de jogo foi, desde logo, retomado.

Já mesmo em cima do intervalo, o Dortmund abriu o marcador, depois de uma bela triangulação sobre a esquerda, com Rapahel Guerreiro a cruzar atrasado para a finalização, de primeira, de Reus. Festa dos de amarelo, mas a bola foi ao centro e, logo a seguir, estavam os de vermelho a festejar. Livre frontal, com Alaba a atirar forte, a bola sofreu um desvio nas costas de Meunier e traiu Burki. Com dois golos de rajada, o jogo seguiu empatado para o intervalo.

Mais uma montanha russa de emoções

O Bayern voltou a entrar ainda mais forte para a segunda parte e acabou mesmo por virar o resultado logo a abrir. Gnabry abriu na esquerda para Hernandez que cruzou em arco para a finalização, de cabeça, de Lewandowski. Foi o 17.º golo do polaco ao Dortmund, em treze jogos, desde que trocou de camisolas.

O jogo seguiu intenso até final, com oportunidades nas duas balizas, Haaland voltou a estar perto do golo, mas foi o Bayern que voltou a marcar, aos 80 minutos, na sequência de um rápido contra-ataque, com Lewandowski a servir Leroy Sané que atirou a contar. Com dez minutos para o final e com o resultado em 3-1, parecia tudo arrumado, mas não. Com esta intensidade, não dá para se tirar os olhos do jogo e, dois minutos depois do golo de Sané, Raphael Guerreiro fugiu para o centro e picou a bola sobre a defesa do Bayern, a lançar Haaland para o 2-3.

O jogo voltava a ficar vivo, a intensidade crescia ainda mais e Lewandowski, depois de uma série de ressaltos, ainda festejou o 4-2, mas, mais uma vez, o golo do polaco foi anulado por fora de jogo.

De qualquer forma, foi o Bayern Munique que acabou mais sorridente. Foi a 45.ª vitória em 49 jogos de Hans-Dieter Flick desde que assumiu o comando da equipa bávara que, com este triunfo, destaca-se no topo da classificação da Bundesliga, com mais dois pontos do que o Leipzig e mais três do que o Dortmund.