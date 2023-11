O Bayern Munique não perdeu só a possibilidade de vencer a Taça da Alemanha. Na derrota chocante com o Saarbrücken, equipa da terceira divisão, perdeu também Matthijs de Ligt por várias semanas.

O defesa neerlandês lesionou-se no joelho direito e teve de ser substituído sensivelmente a meio da primeira parte.

A lesão, uma rotura parcial do ligamento interno, vai afastá-lo dos compromissos do bávaros nos próximos jogos, confirmou o clube, sem determinar o tempo expectável de recuperação do futebolista que deve também desfalcar os Países Baixos dos jogos decisivos a contar para a fase de apuramento para o Euro 2024, além de falhar, já neste sábado, o Der Klassiker com o Borussia Dortmund.