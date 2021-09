Vitória fácil do Bayern Munique na visita a Leipzig em jogo da quarta jornada da Bundesliga. Lewandowski desbloqueou o marcador, na conversão de uma grande penalidade e a equipa comandada por Julian Nagelsmann partiu para um triunfo tranquilo, subindo até ao segundo lugar da classificação a dois pontos do líder Wolfsburgo. A equipa da casa ainda respondeu com um grande golo de Konrad Laimer, mas não conseguiu evitar o desaire.

O primeiro golo, aos 12 minutos, surgiu num lance polémico, com Kevin Kampl a antecipar-se a Lewandowski, mas a cortar a bola com o braço. O lance foi examinado pelo VAR e revisto pelo árbitro que acabou por apontar para a marca dos onze metros de onde o avançado polaco abriu o marcador.

O Leipzig acabou por equilibrar a contenda e não houve mais golos até ao intervalo, mas logo a abrir o segundo tempo, o Bayern aproveitou um momento de menor concentração da equipa da casa para elevar a vantagem para 3-0. O jovem Jamal Musiala fez o 2-0 a passe de Alphonso Davies, enquanto Leroy Sane assinou o terceiro, a passe de Musiala.

O Leipzig ainda tentou voltar ao jogo e reduziu a diferença com um golo espetacular de Konrad Laimer, com uma bomba do meio da rua, sem hipóteses para Neuer, mas a última palavra foi mesmo dos bávaros, já em tempo de compensação, com Choupo-Moting a fixar o resultado final em 4-1 no limite do fora de jogo.