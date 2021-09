Um jogo tremendo, com sete golos e emoção até ao apito final. Adversário do Sporting na Champions League, o Borussia Dortmund foi até Leverkusen vencer o Bayer por 4-3!

Desde logo, Raphael Guerreiro foi titulat e seria um dos protagonistas do encontro. O outro foi o inevitável Erling Haaland.

O Leverkusen colocou-se em vantagem batante cedo, com Florian Wirzt a marcar aos nove minutos, numa jogada em que entrou pelo corredor central na defesa do Borussia.

O 1-1 chegou com um incrível salto de Haaland, que cabeceou para golo após assistência de Meunier. O jogo estava frenético e depois de Bellingham desperdiçar um penálti para o Dortmund, o Leverkusen marcou: na compensação da primeira parte, Patrik Schik fez o 2-1 para os da casa.

A segunda parte não desapontou ninguém, com o Dortmund a fazer nova igualdade: Brandt arrancou pela direita e só parou quando fez a bola entrar na baliza contrária. Aí havia 49 minutos e foram necessários mais seis para se gritar TOR de novo.

Desta vez, foi Moussa Diaby quem na sequência de um canto fez o 3-2 para o Leverkusen e o jogo, já não havia dúvidas, era o mais excitante da tarde na Bundesliga.

Continuou a sê-lo porqueo Borussia deu a volta com Raphael Guerreiro e Erling Haaland a resolverem.

O internacional português apontou um golo fantástico, de livre direto, ao colocar a no ângulo, aos 71 minutos para, aos 77, Haaland, de grande penalidade, fechar as contas em 4-3 para os visitantes.

Ainda assim, o líder da Bundesliga é o Wolfsburgo. A equipa do ex-benfiquista Waldschmidt (titular nesta tarde), bateu o Greuther Fürth por 2-0 com golos de Nmecha e Weghorst. O Wolfsburgo lidera com quatro vitórias e quatro jogos.

O Dortmund tem nove, tal como o Mainz que venceu em casa do Hoffenheim. O Friburgo tem oito, pois empatou em cada com o Colónia. O outro jogo da tarde temrinou com 0-0 entre Union Berlim e Augsburgo.