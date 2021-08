Hans-Joachim Watzke e Marco Reus foram os elementos do Borussia Dortmund que reagiram ao sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. O sorteio colocou os alemães no caminho de Sporting, Ajax e de Besiktas.



«Não nos podemos queixar, é um grupo muito equilibrado. Temos boas hipóteses de avançar para os oitavos de final, novamente», disse o diretor executivo do gigante germânico, ao sítio oficial clube na Internet.

Também o Marco Reus, companheiro de equipa do português Raphaël Guerreiro, considera que «são adversários interessantes, com os quais não jogam há algum tempo», e admite que, apesar dos «grandes nomes não estarem no Grupo C, a equipa vai estar bem preparada».