Valentino Lazaro foi confirmado como reforço do Benfica no último dia do mercado de transferências. No entanto, o destino do internacional austríaco poderia ter sido Dortmund, de acordo com o seu empresário.



«As negociações não foram fáceis porque havia mais dois clubes interessados, além do Borussia Dortmund. Tínhamos de tomar a melhor decisão para o Valentino. Ele queria jogar na Liga dos Campeões para mostrar novamente a sua qualidade. Diria que o Benfica foi uma escolha mais do que acertada», disse Max Hagmayr, em declarações ao FC Inter News.



Hagmayr esclareceu ainda que a cedência do jogador de 25 anos por parte do Inter de Milão aos encarnados não prevê qualquer opção de compra no final da temporada.



Por último, o representante de Lazaro revelou que o Benfica já seguia o futebolista há quase uma década.



«O Inter é um clube de topo, mas o mesmo se aplica ao Benfica. Vai jogar numa liga competitiva e na Liga dos Campeões. Por isso está tudo bem. Vamos manter-nos positivos. O Tino vai fazer tudo para jogar e dar o seu melhor. O Benfica segue-o desde que tem 16, 17 anos... Já o tinham tentando garantir por empréstimo na época passada, por isso há uma sensação de otimismo», atirou.