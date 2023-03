Thomas Müller não foi convocado por Hans Flick para os próximos jogos da seleção da Alemanha com o Peru e a Bélgica e recorreu às redes sociais para anunciar que aceita a decisão do selecionador, mas também para dizer que vai ficar atento, «a ver como corre».

«Foi anunciado ontem que Hans Flick não me vai convocar para os próximos dois jogos internacionais. O respeito é mútuo e vamos continuar em contato. Depois veremos como corre», escreveu o internacional de 33 anos, numa mensagem acompanhada por um emoji a piscar o olho.

Apesar de tudo, o experiente avançado do Bayern Munique diz que vai estar a torcer pela Mannschaft e vai procurar manter a forma com o objetivo de conquistar novos títulos pela equipa bávara.

«Mantenho os meus dedos cruzados pelos rapazes nas primeiras partidas internacionais do ano. Pessoalmente, quero aproveitar a pausa internacional para me preparar da melhor maneira possível para os próximos objetivos do Bayern», acrecentou.

O Bayern Munique está na luta pelo título na Bundesliga, está também nas meias-finais da Taça da Alemanha e acabou de eliminar o Paris Saint-Germain a caminho dos quartos de final da Liga dos Campeões.

«A fase decisiva da temporada no futebol de clubes está a chegar. Temos uma ótima posição inicial nas três competições e ainda temos muito para ganhar esta temporada! A minha fome por troféus é ininterrupta!», destacou ainda Thomas Müller.