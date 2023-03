O Bayern Munique afastou o milionário Paris Saint Germain da Liga dos Campeões com uma exibição personalizada no Allianz Arena e uma vitória por 2-0. No final do jogo, Thomas Müller recordou que costuma dar-se bem nos duelos com Lionel Messi, em alusão aos jogos do passado com o Barcelona.

«Contra Messi, as coisas correm sempre bem a todos os níveis no que diz respeito a resultados. A nível de clubes, o nosso problema era Cristiano Ronaldo quando estava no Real Madrid», atirou o internacional alemão citado pelo jornal As.

Apesar de tudo, Müller destaca o «respeito» que mantém pelo craque argentino «pela sua prestação no Campeonato do Mundo».

A verdade é que num jogo cheio de estrelas, o melhor em campo, no final do jogo, foi o veterano avançado alemão de 33 anos que segue, mais uma vez, para os quartos de final da maior competição de clubes.