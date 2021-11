O treinador do Werder Bremen demitiu-se do cargo depois de as autoridades fiscais alemãs lhe terem aberto uma investigação por suspeita de falsificação de um certiicado de vacinação contra a covid-19.

Markus Anfang negou as acusações, mas ainda assim decidiu abandonar o clube: «Tendo em conta a pressão que recaía sobre o clube e a equipa, e também sobre mim e a minha família, tomei a decisão de me demitir do cargo», afirmou o treinador em comunicado.

«Markus e Florian [adjunto] mostraram responsabilidade com a sua decisão, face à intranquilidade que se instalou no clube nas últimas semanas», afirmou o diretor administrativo do Werder Bremen, Frank Baumann.

A polémica iniciou-se depois do jogador Marco Friedl testar positivo para o novo coronavírus. Nessa altura, tal como está protocolarmente previsto, Anfang apresentou um certificado de vacinação à autoridade de saúde competente, que suspeitou da autenticidade do documento e denunciou a situação às autoridades fiscais. O treinador alega que está vacinado e que digitalizou o documento numa farmácia.

Markus Anfang estava no comando do Werder Bremen, despromovido nesta temporada ao segundo escalão, desde o verão passado.