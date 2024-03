Arrancou com «chapa 5» a 26ª jornada da Liga Alemã, depois do triunfo por 5-1 do Leipzig, em casa do Colónia.

A atravessar um bom momento na temporada, os homens de Marco Rose queriam assumir, à condição, o quarto lugar do campeonato e para isso entraram com o pé direito no encontro. Xavi Simons pegou na batuta e guiou a orquestra até ao 1-0, após assistência de Benjamin Sesko.

Ainda assim, o Colónia esboçou uma resposta três minutos depois, através de Sargis Adamyan. Só que os instrumentos na banda visitante estavam mais afinados e uma segunda parte demolidora acabou com as aspirações da equipa da casa. Lois Openda, por duas vezes, não perdoou à frente da baliza defendida por Marvin Schwabe e em quatro minutos colocou o resultado em 3-1.

Aos 70 foi a vez Haidara colocar o nome na lista de marcadores pela primeira vez esta temporada, antes do quinto e último golo chegar por intermédio de Yussuf Poulsen. Uma goleada difícil de engolir para o Colónia, que se encontra em zona de despromoção, a sete pontos da linha de água. Já o Leipzig assumiu, ainda que à condição, o quarto lugar do campeonato, com 49 pontos, mais dois que o Dortmund, mas também com mais um jogo realizado.