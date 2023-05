Não foi um sábado feliz para os portugueses que jogam na Alemanha.

O único com razões para sorrir foi André Silva que, apesar de não ter saído do banco, viu o Leipzig vencer o sensacional Friburgo por 1-0 e subir ao terceiro lugar da Bundesliga, ultrapassando o adversário deste sábado e o Union Berlim.

Isto porque a equipa da capital alemã, sem Diogo Leite, suspenso, perdeu em casa do Augsburgo por 1-0, ficando agora um ponto atrás do Leipzig e os mesmos do Friburgo, no quarto lugar.

Quem também perdeu foi o Eintracht Frankfurt de Aurélio Buta, por 3-1, em casa do Hoffenheim, que voltou a não ter Eduardo Quaresma, emprestado pelo Sporting, na ficha de jogo.

Outro jogador cedido pelos leões a uma equipa alemã, Tiago Tomás, foi titular na derrota do Estugarda por 2-1 em casa do último classificado, o Hertha Berlim.

Com este resultado, o Estugarda vê complicarem-se as contas da permanência, caindo para a zona abaixo da linha de água, com 28 pontos, a dois do Schalke 04 que venceu na véspera.

No outro jogo da tarde, o Borussia Monchengladbach venceu o Bochum por 2-0 em casa.