O futebol alemão está de luto, depois da morte de Bernd Hölzenbein, antiga lenda do Eintracht Frankfurt e campeão mundial pela Alemanha em 1974.

A informação foi adiantada pelo clube, esta terça-feira, que lamenta a morte do «capitão honorário» de 78 anos.

«Um jogador do Eintracht por completo. Uma lenda conforme escrita no livro. Um dos maiores que tivemos. Bernd Hölzenbein, capitão honorário do Eintracht, morreu na segunda-feira, aos 78 anos, rodeado pela sua família», pode ler-se no comunicado oficial.

Bernd Hölzenbein, Ehrenspielführer der Eintracht, verstarb am Montag im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie

Também a seleção alemã deixou uma mensagem de condolência face o falecimento do antigo jogador: «Descanse em paz, Bernd Hölzenbein! Nosso campeão mundial de 74 morreu na segunda-feira aos 78 anos. As nossas mais profundas condolências vão para a família e amigos».

Bernd Hölzenbein, que faleceu na segunda-feira, representou o clube germânico entre 1967 e 1981, tendo vencido uma Liga Europa e três Taças da Alemanha. Posteriormente foi para os Estados Unidos da América e jogou duas épocas pelos Fort Lauderdale Strikers. Entre 1983 e 1985, o avançado praticou futsal no país norte-americano.

Ao longo da carreira realizou 525 jogos, tendo marcado 212 golos e 38 assistências. Com a camisola da seleção entrou em campo 40 vezes e marcou cinco golos, tendo sido ele mesmo a ganhar o penálti crucial que deu a vitória à Alemanha frente aos Países Baixos, no Mundial de 1974.