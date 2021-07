Depois de Pep Guardiola, treinador do Manchester City, ter elogiado publicamente a gestão da Premier League, surgiu uma voz que veio pedir mudanças nessa forma de gerir.

Quem o diz é Amanda Staveley, empresária britânica que fez uma proposta de 340 milhões de libras para comprar o Newcastle. Amanda contou à Sky Sports que escreveu uma carta à ex-Ministra do Desporto britânico, Tracey Crouch, e à direção da Premier League, acusando a própria primeira liga de futebol de Inglaterra de falta de transparência e responsabilidade no negócio.

"Escrevi uma carta a insistir com os reguladores do governo e do futebol para que as questões em torno da gestão do desporto se torne pública, transparente», disse a empresária à Sky Sports.

«Acho que é algo bastante importante para os adeptos e particularmente importante para todas as partes interessadas no desporto. A transparência é o ponto principal deste nosso pedido, é a transparência no desporto o que estamos realmente à procura», acrescentou.

Ao lado de Amanda nesta decisão está o próprio dono do Newcastle, Mike Ashley, que já admitiu que pretende vender o clube que comprou em 2007, missão que parece impossível depois de o acordo ter sido chumbado e pouco esclarecido pela Liga Inglesa.