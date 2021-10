Ruben Amorim vai voltar como treinador a um estádio onde jogou com a camisola do Sp. Braga, e foi questionado por um jornalista turco sobre as mudanças que espera para o jogo do Sporting frente ao campeão turco.

O treinador reagiu de forma humorada, defendendo que esta equipa é muito mais forte do que aquela em que ele e o atual diretor desportivo dos leões eram titulares.

«A equipa do Sporting é mais forte do que o Sp. Braga era. Eu e o Hugo Viana jogávamos nesse meio-campo, enquanto nós [equipa atual do Sporting] temos o Palhinha, o Matheus e o Bragança e o Ugarte. Por isso, somos claramente somos mais fortes», respondeu sorridente.

Já no que diz respeito aos jogadores que vão exigir mais atenção aos leões na partida da terceira jornada da fase de grupos da Champions, Amorim apontou alguns nomes.

«Eles têm o Pjanic, Batshuayi, o Rosier que não encontrou a sua casa em Alvalade, mas encontrou aqui, têm o Vida. Obviamente que se deixarmos o Pjanic pensar com bola, o Batshuayi com espaço nas costas, se não pressionarmos na bola, vamos ter muitos prolemas. Tivemos atenção a todos os jogadores do Besiktas e sabemos o que temos de fazer», assegura.