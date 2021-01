Quatro meses de competição, mercado de transferências reaberto, altura propícia a olhar e perceber quais os atletas emprestados pelos chamados «três grandes» em maior destaque. Nota importante: o contingente de excedentários reduziu drasticamente, sobretudo no FC Porto.

Os danos financeiros impostos pela pandemia ajudam a explicar o encurtamento das folhas salariais, e no caso dos campeões nacionais a fragilidade das contas também aconselhava à não renovação contratual com duas mãos cheias de atletas.

Algum destes mais de 30 nomes tem hipóteses de voltar a casa já em janeiro? Muitos deles saíram à procura de minutos, outros estão cedidos com opção de compra obrigatória e outros ainda procuram mostrar-se para ajudar os históricos de Portugal a fazer um encaixe financeiro.

Clube a clube, a análise do Maisfutebol.

FC PORTO (8 atletas emprestados)

POSITIVO: Tomás Esteves (Reading)

O lateral direito de 18 anos, vencedor da UEFA Youth League, está a jogar com regularidade no clube inglês do Championship. Não é um titular indiscutível – dez vezes titular e sete vezes suplente utilizado -, mas faz parte das opções regulares da equipa. No Dragão está tapado por Wilson Manafá e Nanu (além de Carraça), mas voltará certamente mais forte aos campeões nacionais. Renzo Saravia e João Pedro, mais dois laterais direitos, têm muitos jogos no Brasil, apesar de o argentino ter sofrido uma lesão grave no final de 2020.

NEGATIVO: Vitinha (Wolverhampton)

O acordo de empréstimo contempla uma opção de compra de 20 milhões e é quase seguro que Vitinha não voltará ao FC Porto. Seja como for, o médio só nos últimos dois jogos entrou nas opções iniciais de Nuno Espírito Santo. Pelo que vale, pelo que joga, esperava-se uma presença mais constante na equipa dos Wolves.



Vitinha (Wolverhampton): 10 jogos/232 minutos

Ewerton (Urawa Reds: agora Portimonense): 30 jogos/1860 minutos; 2 golos *

Tomás Esteves (Reading): 17 jogos/925 minutos

Danilo Pereira (PSG): 13 jogos/921 minutos

Renzo Saravia (Internacional): 16 jogos/1335 minutos

Chidozie (Boavista): 13 jogos/1200 minutos

Fernando Andrade (Rizespor): 9 jogos/577 minutos; 1 golo

João Pedro (Bahia): 17 jogos/1386 minutos; 1 golo *

* Números relativos a todo o ano de 2020

Vitinha só agora começa a ganhar espaço no Wolverhampton

BENFICA (16 emprestados)

POSITIVO: Alfa Semedo (Reading)

Segundo ano em Inglaterra, sempre no Championship. Jogou regularmente no Nottingham Forest e tem conseguido o mesmo no Reading. Talvez por essa regularidade, o nome do médio do Benfica tem sido ligado a clubes da Premier League. Na Luz, aparentemente, não tem em definitivo lugar no plantel. Além de Alfa, é justo destacar os bons meses feitos por Pedro Pereira em Itália (é titular do aflito Crotone) e de Caio Lucas nos Emirados (é a grande figura do Al Sharjah).

NEGATIVO: Florentino (Mónaco)

Se a ideia era jogar e capitalizar um patamar competitivo superior, então a cedência do médio defensivo para a Ligue 1 tem sido um fracasso. Florentino raras vezes entrou nas opções iniciais e soma magros 206 minutos. Está a jogar menos do que já jogava no Benfica. Nota preocupante também para os dois atletas incapazes de agarrarem um lugar a titular nas respetivas equipas em Espanha: Tomás Tavares e Jota.

Tiago Dantas (Bayern Munique B): 6 jogos/391 minutos

Pedro Álvaro (Belenenses – já saiu): sem utilização

Gedson (Tottenham): 1 jogo/63 minutos

Germán Conti (Atlas – já saiu): 14 jogos/1230 minutos; 1 golo *

Nuno Santos (Boavista): 12 jogos/830 minutos

Caio Lucas (Al Sharjah): 13 jogos/1170 minutos; 4 golos

Pedro Pereira (Crotone): 16 jogos/1259 minutos

David Tavares (Moreirense): 11 jogos/208 minutos

Krovinovic (WBA): 11 jogos/544 minutos

Florentino (Mónaco): 6 jogos/206 minutos

Miguel Nóbrega (Grasshoppers): 9 jogos/643 minutos

Carlos Vinícius (Tottenham): 8 jogos/348 minutos; 3 golos

Jota (Valladolid): 9 jogos/337 minutos; 2 golos

Tomás Tavares (Alavés): 5 jogos/238 minutos

Alfa Semedo (Reading): 19 jogos/1116 minutos; 1 golo

David Zec (Rukh Vynnyky): 1 jogo/1 minuto

* Números relativos a todo o ano de 2020

Florentino: expetativas por confirmar no Mónaco

SPORTING (10 emprestados)

POSITIVO: Leonardo Ruiz (Logroñes)

No Varzim marcou 14 golos, no histórico Logroñes tem sido quase sempre titular e já tem quatro na conta pessoal. Não marca desde novembro na segunda divisão espanhola, mas tem sido um dos poucos leões capazes de se valorizar fora de Alvalade. Rodrigo Battaglia, titular no meio-campo do Alavés, também apresenta um registo interessante.

NEGATIVO: Pedro Mendes (Almería)

O ponta-de-lança que há um ano era uma grande esperança dos sportinguistas, não teve uma boa passagem por Espanha. Fez dez jogos no Almería, da segunda divisão, mas nem um golo para amostra. E vai voltar à base, à procura de outro desafio. Filipe Chaby, no sétimo (!) empréstimo, também tem jogado de forma residual na Académica de Coimbra.

Ivanildo Fernandes (Almería): 1 jogo/45 minutos *

Josip Misic (Dínamo Zagreb): 1 jogo/10 minutos

Abdoulay Diaby (Getafe): 3 jogos/121 minutos

Idrissa Doumbia (Huesca): 7 jogos/158 minutos

Valentin Rosier (Besiktas): 11 jogos/936 minutos; 1 golo

Filipe Chaby (Académica): 9 jogos/119 minutos

Pedro Mendes (Almería – já saiu): 10 jogos/235 minutos

Leonardo Ruiz (Logroñes): 18 jogos/1123 minutos; 4 golos

Eduardo Henrique (Crotone): 9 jogos/558 minutos; 1 golo

Battaglia (Alavés): 17 jogos/1362 minutos

* Emprestado em janeiro de 2021