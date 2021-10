Os campeonatos pararam para respirar e estes dias apresentam-se como um excelente momento para balanços. O Maisfutebol aproveitou por isso a pausa ao fim de dois meses de temporada para olhar para os reforços dos três grandes.

Quem tem justificado o investimento, e sobretudo as expetativas geradas?

Ora olhando para os números, rapidamente se percebe que as contratações que mais proveitos trouxeram estão no Estádio da Luz. João Mário e Yaremchuk são os jogadores que somam mais jogos, mais jogos a titular, mais minutos e mais golos.

Os dois têm sido peças fundamentais no excelente início de temporada do Benfica, que permite à equipa de Jorge Jesus liderar a Liga, com um ponto de avanço sobre FC Porto e Sporting, e ocupar o segundo lugar no Grupo E da Liga dos Campeões.

Yaremchuk, por exemplo, fez dois golos fundamentais na vitória (3-1) em Guimarães, fez um golo e uma assistência no triunfo (2-0) sobre o Arouca e fez uma assistência essencial no triunfo (2-1) sobre o PSV, no play-off de acesso à Champions.

Já João Mário fez um golo também em Guimarães e fez uma assistência e um golo nos dois jogos frente ao Spartak Moscovo, na terceira pré-eliminatória da Champions.

Meitë, por fim, foi o segundo reforço mais caro do verão, custou seis milhões de euros, e praticamente deixou de ser opção após o final do mês de agosto. O médio soma sete jogos, quatro como titular, mas apenas um foi em setembro (jogou 14 minutos em Guimarães como suplente).

Em Alvalade, o reforço mais utilizado por Ruben Amorim não é um habitual titular: Esgaio soma 587 minutos, divididos por dez jogos, seis no onze inicial. Ainda não foi titular na Champions, mas soma duas assistências: nas duas primeiras jornadas, quando Porro adquiria forma física.

Ruben Vinagre é o reforço com mais jogos, tendo sido utilizado em sete partidas, sempre como titular. Curiosamente nunca fez os 90 minutos. Foi convocado sempre e só não foi utilizado em quatro jogos, sendo que dois deles foram os últimos: Arouca e Borussia Dortmund. Soma uma assistência, na vitória (2-0) em casa com o Belenenses.

Pablo Sarabia foi contratado no último dia de mercado e só precisou de dois jogos como suplente utilizado para ganhar um lugar no onze. A partir daí foi titular nos quatro jogos seguintes e fez as duas assistências da vitória (2-1) sobre o Arouca. Desde que chegou foi sempre convocado.

Refira-se por fim que no Sporting mora uma das maiores desilusões do mercado para já. Ugarte custou 6,5 milhões de euros, mas soma apenas dez minutos de utilização, divididos por dois jogos. Só não foi convocado para o clássico com o FC Porto, mas em seis jogos não saiu do banco.

No Dragão, o reforço mais utilizado por Sérgio Conceição é Bruno Costa, que soma 369 minutos de jogo. Curiosamente a última vez que esteve em campo foi quase há um mês: a 11 de setembro, no clássico de Alvalade, onde colocou um ponto final numa sequência de cinco jornadas a titular.

A saída de Bruno Costa coincidiu com a entrada de outro reforço: Vitinha não foi contratado, regressou a casa, mas entra nestas contas por ser um jogador novo no plantel, somando para já seis jogos, três a titular (e todas estas partidas a titular aconteceram nas últimas três semanas).

Um pouco como aconteceu com Vitinha, também Wendell parece ter agarrado um lugar no onze. Estreou-se como suplente utilizado ainda em agosto, mas só a 19 de setembro foi titular e desde então só não esteve no onze uma vez. Foi essencial ao marcar na vitória (2-1) sobre o P. Ferreira.

É certo que ainda é cedo para conclusões definitivas, mas num primeiro balanço ao fim de dois meses é impossível não considerar Pepê a grande desilusão entre reforços. Contratado por 15 milhões de euros, soma apenas 93 minutos, divididos entre nove jogos, sempre como suplente.

Fez um golo, é verdade, na goleada (5-0) sobre o Arouca, mas ainda não conseguiu jogar mais de trinta minutos num jogo, sendo que em cinco dos nove encontros realizados jogou menos de um quarto de hora. Curiosamente foi convocado para todos os jogos feitos pelo FC Porto esta época.

SPORTING

Ricardo Esgaio – 5,5 milhões de euros

Liga: 8 jogos (5 a titular) – 422 minutos – 0 golos – 2 assistências

Liga dos Campeões: 2 jogos – 75 minutos – 0 golos – 0 assistências

Supertaça: 1 jogo (titular) – 90 minutos – 0 golos – 0 assistências

Balanço: 6 jogos a titular, 587 minutos, 0 golos, 2 assistências. AVALIAÇÃO - BOM

Rúben Vinagre – custo zero (empréstimo)

Liga: 6 jogos (6 a titular) – 396 minutos – 0 golos – 1 assistências

Liga dos Campeões: 1 jogo (titular) – 45 minutos – 0 golos – 0 assistências

Supertaça: -

Balanço: 7 jogos a titular, 441 minutos, 0 golos, 1 assistência. AVALIAÇÃO - BOM

Pablo Sarabia – custo zero (empréstimo)

Liga: 4 jogos (3 a titular) – 254 minutos – 0 golos – 2 assistências

Liga dos Campeões: 2 jogos (1 a titular) – 119 minutos – 0 golos – 0 assistências

Supertaça: -

Balanço: 4 jogos a titular, 373 minutos, 0 golos, 2 assistências. AVALIAÇÃO - BOM

Manuel Ugarte – 6,5 milhões de euros

Liga: 2 jogos – 10 minutos – 0 golos – 0 assistências

Liga dos Campeões: -

Supertaça: -

Balanço: 0 jogos a titular, 10 minutos, 0 golos, 0 assistências. AVALIAÇÃO - INSUFICIENTE

João Virgínia – custo zero (empréstimo)

Liga: -

Liga dos Campeões: -

Supertaça: -

Balanço: 0 jogos a titular, 0 minutos. AVALIAÇÃO - INSUFICIENTE

FC PORTO

Bruno Costa – 2,5 milhões de euros

Liga: 5 jogos (5 a titular) – 369 minutos – 0 golos – 0 assistências

Liga dos Campeões: -

Balanço: 5 jogos a titular, 369 minutos, 0 golos, 0 assistências. AVALIAÇÃO - SUFICIENTE

Vitinha – custo zero (regresso após empréstimo)

Liga: 4 jogos (3 a titular) – 278 minutos – 0 golos – 0 assistências

Liga dos Campeões: 2 jogos – 58 minutos – 0 golos – 0 assistências

Balanço: 3 jogos a titular, 336 minutos, 0 golos, 0 assistências. AVALIAÇÃO - SUFICIENTE

Wendell – 4 milhões de euros

Liga: 4 jogos (3 a titular) – 253 minutos – 1 golo – 0 assistências

Liga dos Campeões: 2 jogos (2 a titular) – 79 minutos – 0 golos – 0 assistências

Balanço: 5 jogos a titular, 332 minutos, 1 golo, 0 assistências. AVALIAÇÃO - SUFICIENTE

Pepê – 15 milhões de euros

Liga: 7 jogos – 93 minutos – 1 golo – 0 assistências

Liga dos Campeões: 2 jogos – 29 minutos – 0 golos – 0 assistências

Balanço: 0 jogos a titular, 124 minutos, 1 golo, 0 assistências. AVALIAÇÃO - INSUFICIENTE

Fábio Cardoso – 2,2 milhões de euros

Liga: -

Liga dos Campeões: 1 jogo (titular) - 90 minutos – 0 golos – 0 assistências

Balanço: 1 jogo a titular, 90 minutos, 0 golos, 0 assistências. AVALIAÇÃO - INSUFICIENTE

BENFICA

João Mário – custo zero

Liga: 7 jogos (6 a titular) – 499 minutos – 1 golo – 0 assistências

Liga dos Campeões: 6 jogos (6 a titular) – 515 minutos – 1 golo – 1 assistência

Balanço: 12 jogos a titular, 1014 minutos, 2 golos, 1 assistência. AVALIAÇÃO - EXCELENTE

Roman Yaremchuk – 17 milhões de euros

Liga: 6 jogos (5 a titular) – 363 minutos – 4 golos – 1 assistência

Liga dos Campeões: 5 jogos (4 a titular) – 293 minutos – 0 golos – 1 assistência

Balanço: 9 jogos a titular, 656 minutos, 4 golos, 2 assistências. AVALIAÇÃO - EXCELENTE

Soualiho Meitë – 6 milhões de euros

Liga: 5 jogos (4 a titular) – 322 minutos – 0 golos – 0 assistências

Liga dos Campeões: 2 jogos – 33 minutos – 0 golos – 0 assistências

Balanço: 4 jogos a titular, 355 minutos, 0 golos, 0 assistências. AVALIAÇÃO – SUFICIENTE

Valentino Lázaro – custo zero (empréstimo)

Liga: 3 jogos (1 a titular) – 152 minutos – 0 golos – 0 assistências

Liga dos Campeões: 2 jogos (1 a titular) – 75 minutos – 0 golos – 0 assistências

Balanço: 2 jogos a titular, 227 minutos, 0 golos, 0 assistências. AVALIAÇÃO – SUFICIENTE

Gil Dias – 1,5 milhões de euros

Liga: 5 jogos (3 a titular) – 292 minutos – 1 golo – 0 assistências

Liga dos Campeões: 1 jogo – 6 minutos – 0 golos – 0 assistências

Balanço: 3 jogos a titular, 298 minutos, 0 golos, 0 assistências. AVALIAÇÃO – SUFICIENTE

Rodrigo Pinho – custo zero

Liga: 3 jogos (1 a titular) – 82 minutos – 1 golo – 0 assistências

Liga dos Campeões: -

Balanço: 1 jogo a titular, 82 minutos, 1 golo, 0 assistências. AVALIAÇÃO – INSUFICIENTE

Gedson Fernandes – custo zero (regresso após empréstimo)

Liga: - 3 jogos - 47 minutos - 0 golos - 0 assistências

Liga dos Campeões: -

Balanço: 0 jogos a titular, 47 minutos, 0 golos, 0 assistências. AVALIAÇÃO - INSUFICIENTE

Nemanja Radonjic – 1 milhão de euros (empréstimo)

Liga: -

Liga dos Campeões: 1 jogo –30 minutos – 0 golos – 0 assistências

Balanço: 0 jogos a titular, 30 minutos, 0 golos, 0 assistências. AVALIAÇÃO – INSUFICIENTE