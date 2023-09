O fim de semana andebolístico em Espanha ficou marcado por um facto raro: o Barcelona não venceu.

Na visita ao campo do Bidasoa Irun, a equipa de Luís Frade (três golos), empatou 26-26, naquele que foi apenas o quarto jogo do campeonato desde 2018 que o crónico campeão espanhol não venceu. Sim, desde então foram três empates e uma derrota… na secretaria.

Mas mais do que o resultado, o que tem dado que falar é a forma como o jogo terminou: com um golo em cima da buzina que foi anulado ao Barcelona.

Os árbitros da partida começaram por validar o golo, mas a decisão foi revertida após consulta aos oficiais de mesa, lançando então a polémica.

Já neste domingo, porém, foi Dika Mem, o autor do golo que foi anulado, a pedir que se terminem as discussões em torno do lance.

Com grande classe, o francês que é considerado um dos melhores jogadores do mundo, admitiu que ao ver as imagens, a decisão de anular o golo foi acertada. E ainda aproveitou para elogiar… o ambiente que se viveu no pavilhão do adversário.

«Os árbitros assinalaram golo, a mesa disse que não. Termine-se com o debate: o golo não é válido e ponto final. Parabéns ao Bidasoa pelo jogo que fez e pelo ambiente. Dos melhores que já vi desde que estou em Espanha», reagiu, num gesto que lhe valeu muitos elogios.

Não é difícil ser um exemplo.