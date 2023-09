Quatro dias depois de ter iniciado o campeonato com uma vitória sobre o Benfica, o Sporting sofreu, mas venceu o ABC em Braga, por 32-27.

Apesar de o marcador final mostrar cinco golos de diferença, a equipa de Ricardo Costa foi para o intervalo em desvantagem (15-14) e só nos 10 minutos finais a vantagem dos leões alargou.

Uma vez mais, estiveram em destaque na equipa do Sporting os irmãos Costa, com Kiko a marcar nove golos, mais um do que o irmão Martim.

Esta vitória deixa o Sporting na liderança partilhada com o FC Porto que também venceu neste domingo.

A jogar em casa, os dragões venceram o Póvoa por 30-21, embora vencessem apenas por um (13-12) ao intervalo.

Rui Silva, Daymaro Salina e Iturriza, todos com quatro golos, foram os melhores marcadores do lado da equipa de Carlos Resende, enquanto Gabriel Conceição, do Póvoa, marcou por seis vezes e saiu como o melhor marcador do jogo.

De referir que o jogo do V. Setúbal frente ao Madeira SAD foi adido devido ao mau tempo que levou ao cancelamento de voos no Funchal.