O FC Porto vai defrontar o Montpellier nos oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol.



A equipa francesa, na qual alinha Gilberto Duarte, empatou esta quinta-feira diante dos húngaros do Pick Szeged (29-29) e fechou o grupo A na quarta posição. Por sua vez, os dragões concluíram o grupo B no quinto posto.



A primeira mão do play-off terá lugar no Dragão Arena nos dias 30 ou 31 de março deste mês e a segunda joga-se uma semana depois a6 ou 7 de abril no Palais des Sports René-Bougnol.