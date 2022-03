O Sporting, confirmou o apuramento para os oitavos da Liga Europeia de andebol, após o triunfo na receção aos também franceses do Nimes Gard (32-30).

A vantagem no marcador nunca foi superior a dois golos. O jovem lateral Francisco Costa, de apenas 17 anos, foi o melhor em campo, ao apontar 11 tentos.

Na próxima fase, os leões vão encontrar os alemães do Magdeburgo.

Já o Benfica venceu o Nantes por 31-30 e garantiu o segundo lugar do grupo B da prova.

O jogo manteve-se dividido do primeiro ao último minuto e os encarnados só confirmaram a vitória a 11 segundos do fim, com um golo de Lazar Kukic.

Benfica e Nantes já tinham a passagem aos oitavos-de-final garantida e estavam em igualdade pontual no segundo posto. A vice-liderança pode ser importante para o cruzamento do adversário na fase seguinte.