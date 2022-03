Conhecidos os adversários da fase de qualificação para o Euro2024, o selecionador português de andebol assumiu a ambição de «lutar pelo primeiro lugar».



«É um grupo onde, teoricamente, temos que lutar pelo primeiro lugar. A Macedónia do Norte é uma equipa forte e as restantes, teoricamente, estão abaixo do nível da nossa seleção», explicou o selecionador, Paulo Pereira, citado pela Lusa.



A seleção nacional, que integrou o pote 1, terá pela frente no grupo 1 a Turquia e o Luxemburgo, além dos macedónios.

A prioridade, considerou o Paulo Pereira, é a qualificação e, depois, o primeiro lugar, mesmo que «hoje em dia as seleções estejam sempre a lutar para crescer». Esse crescimento faz com que Portugal tenha de «ter respeito e cautela por todos».

Apuram-se para o Europeu os dois primeiros classificados de cada grupo e ainda os quatro melhores terceiros classificados.

As 20 equipas apuradas nesta fase irão juntar-se à Alemanha, anfitriã da prova; e à Suécia, Espanha e Dinamarca, os três primeiros classificados do último Europeu.