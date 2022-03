A seleção portuguesa de andebol ficou a conhecer nesta quinta-feira os adversários na qualificação para o Europeu 2024, que se vai disputar na Alemanha.

No caminho que pode levar à terceira participação consecutiva da equipa lusa em fases finais de europeus, a equipa orientada por Paulo Jorge Pereira era um dos oito cabeças de série e foi sorteado no Grupo 1, juntamente com Turquia, Luxemburgo e Macedónia do Norte.

De resto, a equipa macedónia foi a última ser sorteada no grupo de Portugal, provocando uma gargalhada geral quando os presentes perceberam que o conjunto balcânico ia volta a defrontar Portugal, desta vez no andebol.

First step to #ehfeuro2024 🔜 𝑯𝑬𝑹𝑬 𝑾𝑬 𝑮𝑶!🔥 What do you expect from your team's group? 💬#heretoplay pic.twitter.com/qjSrh6sKhG — EHF EURO (@EHFEURO) March 31, 2022

Apuram-se para o Europeu os dois primeiros classificados de cada grupo e ainda os quatro melhores terceiros classificados.

As 20 equipas apuradas nesta fase irão juntar-se à Alemanha, anfitriã da prova; e à Suécia, Espanha e Dinamarca, os três primeiros classificados do último Europeu.

Veja a composição de todos os grupos:

Grupo 1

PORTUGAL

Macedónia do Norte

Turquia

Luxemburgo

Grupo 2

Noruega

Sérvia

Eslováquia

Finlândia

Grupo 3

Islândia

Rep. Checa

Israel

Estónia

Grupo 4

Áustria

Ucrânia

Roménia

Ilhas Faroé

Grupo 5

Croácia

Países Baixos

Grécia

Bélgica

Grupo 6

Hungria

Suíça

Lituânia

Geórgia

Grupo 7

Eslovénia

Monetenegro

Bosnia Herzegovina

Kosovo

Grupo 8

França

Polónia

Letónia

Itália

[artigo atualizado]