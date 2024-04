O Sporting perdeu por 32-29 com o Rhein-Neckar Lowen, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europeia de andebol.

Na Alemanha, os leões entraram mal no encontro e chegaram, por consequência, ao intervalo a perder por cinco golos. Os comandados de Ricardo Costa tiveram de recuperar no segundo tempo, algo que acabou por acontecer, já que a diferença no resultado ficou-se pelos três golos.

Destaque para a exibição de Francisco Costa, que apontou nove deles e foi o melhor marcador dos leões no encontro. Este resultado permite aos leões discutirem a eliminatória na segunda mão, que se realiza no próximo dia 30 de abril, no Pavilhão João Rocha.

Caso se confirme, será a primeira presença de sempre do Sporting na «final-four» da Liga Europeia, que apenas foi conquistada uma vez por uma equipa portuguesa, neste caso, o Benfica em 2021/22.