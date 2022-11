O FC Porto recebe esta tarde o Benfica, no Dragão Caixa, num jogo a contar para a oitava jornada do campeonato nacional de andebol.

Os encarnados são líderes, com os mesmos 21 pontos do Sporting (sete vitórias em outros tantos jogos), mas os dragões seguem logo atrás: estão em terceiro, com 19 pontos.

SIGA AQUI A PARTIR DAS 16H00 O FC PORTO-BENFICA.