Andrea Pirlo confirmou esta sexta-feira que o trio da Juventus – McKennie, Dybala e Arthur – que participou numa festa na quarta-feira à noite não vai a jogo no dérbi frente ao Torino.

«Vou abordar esse assunto já para depois podermos falar do jogo. Os três jogadores envolvidos nesse episódio não serão convocados, depois logo se vê quando voltarão ao trabalho», afirmou o técnico dos bianconeri, em conferência de imprensa.

«Não quero falar mais sobre isso, já se falou o suficiente. Estas coisas sempre aconteceram, mas com o que está a acontecer no mundo não é a altura certa, até por respeito a quem cumpre as regras e porque faltavam dois dias para o jogo. Temos de dar o exemplo», acrescentou.

Refira-se que McKennie organizou uma festa em casa, que contou com a presença de Dybala e Arthur. A polícia foi chamada ao local e os participantes foram multados, mas arriscam agora uma acusação por resistência à autoridade, uma vez que demoraram uma hora a deixar as autoridades entrarem na habitação.

A Juventus, de Cristiano Ronaldo, defronta o Torino este sábado, em jogo da 29.ª jornada da Serie A. O apito inicial está agendado para as 17h00.