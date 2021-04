O treinador da Juventus garante que Cristiano Ronaldo está em boas condições físicas, depois de ter jogado 270 minutos pela seleção portuguesa, e defende o jogador a propósito da polémica do golo não validado na Sérvia.

«O Cristiano está bem. Ele estava zangado com razão, pois jogos de apuramento para o Mundial devem ter VAR e tecnologia de linha de baliza. São jogos importantes no plano internacional», referiu Andrea Pirlo na antevisão do dérbi com o Torino.