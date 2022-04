O selecionador angolano, o português Pedro Gonçalves, excluiu definitivamente Clinton da Mata das opções, face às constantes ausências sem justificações por parte do lateral direito.

O jogador do Club Brugge voltou a falhar a convocatória para o duplo confronto com as congéneres da Guiné-Bissau e Guiné Equatorial, em Rio Maior, em março, depois de ter garantido ao técnico que se juntaria aos «palancas negras».

«Foi ele quem me ligou a dizer que estava disponível para servir a seleção. Mas, a dado momento, não respondia às chamadas. Já não vamos contar com ele», disse Pedro Gonçalves, citado pela agência Lusa.

Situação complicada enfrenta também Gelson Dala, extremo que está emprestado pelo Rio Ave aos qataris do Al-Wakrah e que recebeu um ultimato, pelas mesmas razões do compatriota.

«Quanto a Gelson Dala, deve comprometer-se com a pátria. Pelos motivos que temos vindo a notar, leva-me a crer que não está interessado em representar a seleção angolana», assumiu.

O selecionador avançou que já está a preparar as eliminatórias de acesso à próxima edição da Taça das Nações Africanas (CAN), que se vai disputar em 2023, na Costa do Marfim.

Angola integra o grupo E de qualificação para a CAN2023, juntamente com Gana, República Centro Africana e Madagáscar.