Uma semana após sido internado em estado grave num hospital na República Checa, Antonín Panenka recebeu alta e já se encontra em casa.



A revelação foi feito pelo seu filho, Tomás, ao site do Bohemians 1905, clube do qual o pai é presidente honorário.



«Fui buscar o meu pai ao hospital às 11 horas e trouxe-o para casa. Felizmente, ele já testou negativo para Covid-19, mas ainda sofre de pneumonia. Contudo, os médicos reconheceram que ele não tinha de continuar no hospital e permitiram-lhe continuar a recuperação em casa», referiu.



Lembre-se que a situação clínica do antigo internacional checo estabilizou dois dias após ter dado entrada numa unidade hospitalar, apesar das dificuldades respiratórias.



Panenka dá o nome a um tipo de marcação de grandes penalidades, que surgiu quando este aplicou um pontapé subtil na final do Europeu de 1976, ante a antiga Alemanha Ocidental, ao serviço da Checoslováquia.