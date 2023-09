António Costa elogiou as boas práticas do râguebi, destacando em particular a utilização do videoárbitro e os valores existentes na modalidade, quando comparado com o que acontece no futebol masculino. Estas declarações surgiram no final do jogo da estreia de Portugal no Mundial de râguebi, a que assistiu e do qual disse sair com imenso orgulho.

«A disciplina que existe, a correção que existe, mas também a forma como a arbitragem também atua, porque aqui o VAR atua imediatamente, responde imediatamente e há uma explicação imediata das decisões dos árbitros. Tudo isso contribui para outro clima. E o desporto é isso», frisou.

«O desporto não pode ser um campo de batalha. Apesar das iniciativas do governo, o futebol de se autorregular e registo que há uma contribuição de novas gerações de dirigentes, de novas gerações de treinadores e de jogadores, que também contribuem para que o ambiente vá melhorando.»

O chefe de Governo comparou ainda a atitude do râguebi com o futebol feminino em Portugal, do qual mostrou ter referências muito positivas, comparando a Supertaça feminina, recentemente disputada entre Benfica e Sporting, à masculina, entre Benfica e FC Porto.

«Quando vimos a Supertaça entre o Benfica e o Sporting, vimos a diferença que aconteceu neste jogo com o que acontece. Olhe, por exemplo, com o que tinha acontecido na Supertaça de futebol com as equipas masculinas. E, portanto, acho que isso é uma aprendizagem.»