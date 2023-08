Cristiano Ronaldo e Nuno Espírito Santo foram eleitos, respetivamente o melhor jogador e melhor treinador da Liga saudita em agosto.

O avançado português do Al Nassr foi distinguido no final de um mês no qual apontou cinco golos e fez ainda duas assistência.

Já Nuno comandou o Al Ittihad a um início de campeonato perfeito com quatro vitórias em quatro jogos e 12 golos marcados e ainda nenhum sofrido.

⚽ 5 goals 🅰️ 2 assists The winner of the #RoshnSaudiLeague Player of the Month for August is @Cristiano! 💪#yallaRSL pic.twitter.com/hHBcswZEEA — Roshn Saudi League (@SPL_EN) August 31, 2023