O Al Nassr foi eliminado em casa nas meias-finais da Taça do Rei da Arábia Saudita.

Com Cristiano Ronaldo em campo durante os 90 minutos e a jogar em casa, o conjunto de Riade foi surpreendido em casa pelo modesto Al Wehda, equipa que está a lutar para não descer de divisão e a quem o avançado português havia marcado quatro (!) golos no jogo entre as duas equipas para o campeonato em fevereiro.

Mas desta vez tudo foi diferente. Ronaldo, que ficou em branco pelo terceiro jogo seguido, esteve perto do golo nos minutos iniciais e na segunda parte acertou na barra, mas nem ele nem os companheiros tiveram a inspiração necessária depois de Jean-David Beauguel ter dado vantagem aos visitantes aos 23 minutos com um remate acrobático.

Ao intervalo, Cristiano Ronaldo recolheu aos balneários desiludido. Enquanto acenava repetidamente com a cabeça em sinal de reprovação após uma primeira parte pouco conseguida para o Al Nassr, o avançado pedia a um elemento do staff para pôr mais água no relvado.

Mas nem isso valeu nem o facto de ter jogado contra dez durante quase toda a segunda parte - Abdullah Al-Hafith - foi expulso por acumulação de amarelos aos 52 minutos - valeu ao Al Nassr, que apertou mas sem conseguir chegar ao golo que pelo menos levasse o jogo para o prolongamento.

Na final da Taça do Rei, o Al Wehda vai defrontar o Al Hilal, que no domingo deixou pelo caminho o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo.