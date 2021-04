A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, nesta segunda-feira, que vai avançar para um intercâmbio de árbitros com a congénere francesa.

Este entendimento, estabelecido entre os órgãos que gerem a arbitragem nestas federações, pretende estimular a «formação e aquisição de experiência internacional».

A troca de árbitros vai ser promovida nas Ligas profissionais, e envolve tanto equipas de arbitragem de campo como de VAR.

«O nosso objetivo é oferecer aos árbitros as melhores condições que contribuam para a sua evolução, seja no âmbito da formação, do conhecimento, da tecnologia, mas também noutras dimensões. Nesse sentido, a oportunidade que proporcionamos a nível de experiências internacionais é muito importante para o crescimento dos nossos árbitros», explicou José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem, citado pela Federação Portuguesa de Futebol.