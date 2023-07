Cristo González é oficialmente reforço do Arouca.

O avançado de 25 anos conta com uma passagem pelo Real Madrid, onde esteve de 2017 a 2019. Nesse período, no qual se destacou pelos muitos golos apontados ao serviço do Castilla, equipa B dos merengues, chegou mesmo a fazer quatro jogos e um golo pela equipa principal, numa partida da Taça do Rei em 2018/19. Em dois desses jogos saltou do banco para render Karim Benzema.

Em 2019/20, Cristo González rumou em definitivo aos italianos da Udinese, mas nunca conseguiu impor-se no emblema da Serie e foi emprestado a equipas espanholas em todas as épocas desde então, sendo agora transferido a título definitivo para o quinto classificado da última edição da Liga.