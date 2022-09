A Câmara Municipal de Arouca revelou esta quarta-feira, através de um comunicado, que teve de chamar a Guarda Nacional Republicana (GNR) para quebrar os cadeados colocados pelo clube que impediam o acesso da autarquia ao parque de estacionamento inserido no Estádio Municipal.

A autarquia, proprietária do estádio, já tinha anunciado que pretendia utilizar o espaço reservado ao estacionamento no decorrer da Feira das Colheitas e não vacilou perante a ameaça, concretizada, pela direção do clube, liderada por Carlos Pinho, de fechar o acesso ao recinto.

«Os dirigentes do Futebol Clube de Arouca concretizaram assim a ameaça que haviam feito de impedir a utilização do Estádio Municipal, caso o Município não levasse a cabo um conjunto de obras reivindicadas pelo Clube e cuja realização é da sua exclusiva responsabilidade conforme estipulado no contrato de cedência de utilização de infraestruturas desportivas», explica a autarquia do distrito de Aveiro em comunicado.

Leia o comunicado na íntegra: