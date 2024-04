Depois de ter andado em zona de despromoção durante parte da época, o Arouca recuperou-se após a chegada de Daniel Sousa e está nesta altura no sétimo lugar da Liga a apenas três pontos do Moreirense, sexto classificado.

O técnico dos arouquenses assumiu que um apuramento europeu está na mente da equipa, mas para isso precisa da ajuda do... Benfica. «Chegar ao sexto lugar é um dos objetivos, o outro seria permanecermos nesta zona superior da tabela. Estamos muito perto do Moreirense, mas também das equipas que estão abaixo de nós. Quanto à Europa, há uma conjugação de fatores difícil, mas possível. O Benfica ganhar a Liga Europa é mais do que possível e o sexto lugar poderia dar», constatou.

Daniel Sousa falava na antevisão ao jogo com o Boavista, adversário merecedor de elogios. «O Boavista tem feito um campeonato até bastante regular, dadas as circunstâncias em que tem vivido, que são sempre circunstâncias difíceis para conseguir dar as respostas que tem dado. [...] Sou admirador - quer do Ricardo [Paiva], quer do Petit - pelo trabalho», destacou Daniel Sousa, referindo-se também ao ex-treinador dos axadrezados.

«O Boavista é um clube histórico, todos têm a sua história, mas eles carregam uma certa mística. Em termos de jogo, são uma equipa que tem jogadores com bastante qualidade e que estão organizados agora de forma um pouco diferente, com uma linha de cinco. Podem criar alguns problemas com as individualidades que têm, sobretudo nas saídas para o ataque», alertou.