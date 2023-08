Há gestos que fazem a diferença. E podem ser coisas tão simples.

O Arsenal contratou o guarda-redes espanhol David Raya por empréstimo do Brentford e antes da apresentação conseguiu conquistar toda a família do jogador um desses gestos simples que fazem a diferença.

Antes de posar com o reforço para a fotografia o treinador Mikel Arteta ofereceu uma camisola personalizada e autografada ao avô do jogador, que ficou visivelmente «derretido» com o presente.