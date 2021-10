O Arsenal garantiu os três pontos na deslocação ao reduto do Leicester (0-2), em encontro referente à 10.ª jornada da Premier League.



Aaron Ramsdale foi uma das grandes figuras do encontro, mantendo a baliza dos «gunners» inviolada.



Já perto do intervalo, o guarda-redes de 23 anos destacou-se com uma intervenção extraordinária, na sequência de um livre cobrado por James Maddison. Ramdsdale travou ainda a recarga de Jonny Evans.



Sem palavras.