Paulo Fonseca saiu, José Mourinho entrou. A AS Roma continuou a ser treinada por um português. Mas como se verificou a substituição? Fonseca garante não ter existido mágoa ou atrito com o sucessor e elogia o comportamento do Special One em todo o processo.



«Em alguns países talvez não seja normal, mas na Alemanha por exemplo é habitual isso acontecer. Está um treinador no clube e eles anunciam o sucessor seis ou oito meses antes da troca», referiu o treinador português ao The Telegraph.



«Eu já sabia que o Tiago Pinto [diretor desportivo da Roma] ia escolher e anunciar o José Mourinho. Para mim o processo foi muito claro. O José teve uma atitude excelente comigo. Telefonou-me, falámos e não houve problema nenhum.»



Na mesma conversa, Paulo Fonseca explicou o que falhou na sua anunciada entrada no Tottenham e garantiu que Fabio Paratici, o novo diretor desportivo dos londrinos, optou por um técnico «menos ofensivo».