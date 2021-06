Cátia Azevedo alcançou a marca de qualificação para os 400 metros nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao correr a distância em 50,59 segundos, estabelecendo um novo recorde nacional no meeting de Huelva, em Espanha.



A atleta do Sporting, natural de Oliveira de Azeméis, aumenta para 12 os representantes no atletismo, sendo a primeira velocista lusa qualificada para os próximos Jogos Olímpicos.



No total, Cátia Azevedo elevou para 64 o número de vagas portuguesas nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.