A atleta portuguesa Patrícia Mamona despediu-se dos Mundiais de atletismo com o oitavo lugar na final do triplo salto, um resultado sem a chama que a vice-campeã olímpica esperava, enquanto Liliana Cá qualificou-se para a final do lançamento do disco.

Depois dos 15,01 do recorde nacional que lhe valeram a prata em Tóquio2020, Mamona não voltou a saltar tanto. Uma lesão no glúteo atrapalhou a preparação e outra nas costas a qualificação, no sábado, conquistando com sofrimento um lugar na final, na qual saltou 14,29 metros, à quinta tentativa.

«Com a adrenalina esqueci-me um pouco das dores e pensei que tinha de saltar muito, mas mostrou-se que a forma não estava no pico. Estranhamente, não estando na melhor forma, igualei a minha melhor classificação, por isso, quando estiver a 100% espero conseguir melhor», referiu Mamona, citada pela Lusa, após a prova.

«Os médicos fizeram milagres, porque até ontem [no domingo] à noite não sabia se conseguia saltar. Nem me conseguia mexer. Hoje [ndr: na segunda-feira] de manhã acordei melhor, voltei a trabalhar com a equipa médica e conseguiram colocar-me em condições para saltar. Passei à final, também um bocadinho à rasca, mas não podia pedir muito mais», reconheceu.

Yulimar Rojas, recordista mundial, voltou a dominar o concurso, ao saltar 15,47 metros, a melhor marca do ano, impondo-se à jamaicana Shanieka Ricketts e à norte-americana Tori Franklin, segunda e terceira classificadas, com 14,89 e 14,72, respetivamente.

No disco, destaque para Liliana Cá, quinta em Tóquio2020, que lançou 61,41 metros no primeiro grupo. A atleta lusa falhou os 64 metros que dariam o apuramento direto, mas foi repescada com o 11.º posto na qualificação, enquanto Irina Rodrigues concluiu a presença com o 23.º lugar, graças a um lançamento a 57,69 metros.

Nos Mundiais que decorrem em Eugene, no estado norte-americano do Oregon, Lorene Bazolo falhou a qualificação para as semifinais dos 200 metros, concluindo as eliminatórias com o 33.º tempo (23,41), sem melhorar a posição obtida no sábado, nos 100 metros, em que foi 38.ª (11,44).