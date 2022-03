Franco Foda está de saída da seleção austríaca, depois de ter falhado o apuramento para o Mundial 2022.

O anúncio foi feito pelo próprio treinador inglês na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Escócia.

«Pensei muito nos últimos dias e assumo toda a responsabilidade por não ter conseguido qualificar a Áustria para o próximo Campeonato do Mundo. Era um sonho que tínhamos. Por essa razão, vou deixar de ser o selecionador desta equipa depois do jogo com a Escócia», disse, citado pela Lusa.

Recorde-se que o conjunto austríaco qualificou-se para o play-off de acesso ao Mundial 2022, mas acabou por perder nas meias-finais frente ao País de Gales, por 2-1.

Franco Foda chegou ao cargo de selecionador em 2017, e no Euro 2020 alcançou a primeira vitória de sempre da Áustria numa fase final dessa competição, além de ter passado pela primeira vez a fase de grupos.