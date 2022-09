O piloto chinês Guanyu Zhou vai continuar ao serviço da Alfa Romeo em 2023, anunciou a escuderia italiana.

Zhou vai assim manter-se como parceiro de Vallteri Bottas na próxima época.

Nesta temporada, de estreia na Fórmula 1, o piloto de 23 anos segue no 17.º lugar do Mundial com seis pontos.

«Sabíamos que era rápido, mas a forma como se adaptou à Fórmula 1 em tão pouco tempo foi uma das melhores surpresas do ano», disse o diretor da Alfa Romeo, Fréderic Vasseur.

Guanyu Zhou destacou o trabalho levado a cabo nesta época e apontou baterias para 2023. «O trabalho que fizemos desde o início do ano é apenas o primeiro passo rumo ao destino que queremos atingir na próxima temporada.»

Até agora, apenas Alpine, Williams e Haas ainda não anunciaram as duplas completas de pilotos.