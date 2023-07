Max Verstappen (Red Bull) foi o mais rápido na qualificação em Silverstone e garantiu a pole position no Grande Prémio do Reino Unido, 11.ª prova do Mundial de Fórmula 1.

Lando Norris conseguiu o melhor tempo na Q1 e esteve provisoriamente no primeiro lugar da grelha de partida, mas o neerlandês conseguiu o melhor tempo (1:26.720) mesmo no final da Q3. Ainda assim, o britânico vai partir da segunda posição, à frente do companheiro da McLaren, Oscar Piastri. A equipa britânica, de resto, foi o grande destaque este sábado.

Esta foi a quinta pole consecutiva de Verstappen, algo inédito na carreira. A qualificação do campeão mundial ficou ainda marcada por um momento em que, ao sair das boxes, embateu com a asa dianteira numa parede.

Já o colega de equipa, Sergio Pérez, teve mais uma prestação que deixou a desejar e nem sequer passou da Q1, que foi marcada pela dificuldade dos pilotos em controlar os carros devido à chuva que deixou a pista molhada.

Refira-se, ainda, que Charles Leclerc, o mais rápido nos treinos livres, vai largar de quarto, seguido do colega da Ferrari, Carlos Sainz.