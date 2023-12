O piloto brasileiro Gil de Ferrán morreu nesta sexta-feira, vítima de um ataque cardíaco enquanto competia no circuito The Concours Club de Opa-Locka, na Florida, Estados Unidos.

Gil de Ferrán, que tinha 56 anos, estava a competir acompanhado pelo filho ainda menor, Luke, quando parou o carro alegando não estar a sentir-se bem. Ainda foi transportado para um hospital, onde acabou por morrer.

Gil de Ferrán tinha 56 anos e um longo e bem sucedido percurso no automobilismo. Em 2003 venceu a mítica 500 Milhas de Indianápolis e detinha o recorde de velocidade em pista da série CART, com uma volta a 241,428 milhas (388,54 quilómetros) por hora. Conquistou os dois títulos da CART em 2000 e 2001 e subiu 50 vezes ao pódio pela equipa Penske, pela qual vence as 500 Milhas de Indianápolis ao ultrapassar na linha de chegada o compatriota e companheiro de equipa Hélio Castroneves.