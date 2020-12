2020 foi o ano em que uma pandemia mudou as nossas vidas, fechou as bancadas dos estádios aos adeptos e meteu Luís Enrique a dançar nos bailes com a irmã. Mas foi também o ano em que Sérgio Conceição falou de falta de união no seio do FC Porto e colocou o lugar à disposição de Pinto da Costa, para pouco depois ser campeão nacional.

Houve muito Jorge Jesus, claro, ele que acertou quando disse que a mulher era a coisa mais perfeita que Deus colocou na Terra, mas que exagerou claramente ao prometer um Benfica que iria arrasar. Foi também o ano do salto de Ruben Amorim, por quem Frederico Varandas pagou dez milhões de euros, o que muito fez rir o agora treinador leonino.

