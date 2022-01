A primeira volta do campeonato terminou esta quinta-feira, com a realização do jogo em atraso entre Famalicão e Belenenses, pelo que esta é uma boa oportunidade para fazer um balanço.

A primeira conclusão que salta à vista ao olhar-se para os números, é que o FC Porto está muito melhor do que estava há um ano. Tem mais pontos, mais vitórias, menos derrotas, tem mais golos marcados e menos golos sofridos. Por isso está na liderança com três pontos de vantagem.

Já agora, o Benfica também está muito melhor do que na época passada. Tem também mais pontos, mais vitórias, menos derrotas, menos golos sofridos e tem, sobretudo, muito mais golos marcados: a diferença neste parâmetro é enorme, mais 19 golos do que há um ano, o que representa quase uma subida superior a 40 por cento no número de golos marcados.

O Sporting, por outro lado, marcou menos está época do que tinha feito no ano passado: exatamente menos quatro golos.

Ora numa época em que, no total, se fizeram mais 104 golos do que há um ano, o campeão em título é a única equipa entre os dez primeiros classificados que fez agora menos golos.

O Benfica é a equipa mais goleadora do campeonato, com quase três golos por jogo, seguido plo FC Porto. Já a enorme distância, surgem o Sporting e o Sp. Braga, no terceiro lugar.

GOLOS MARCADOS: 2021/22 2020/21 Benfica 49 30 FC Porto 44 39 Sporting 32 36 Sp. Braga 32 30 Gil Vicente 26 13 V. Guimarães 24 22 Estoril 23 - Tondela 22 16 Marítimo 22 16 Famalicão 22 17 Boavista 19 17 Portimonense 18 14 Santa Clara 17 18 Arouca 17 - Moreirense 17 15 Vizela 16 - Paços de Ferreira 13 26 Belenenses 9 8 TOTAL 422 317

Por outro lado, o Sporting continua a ser a equipa que sofre menos golos em Portugal. Esta época até sofreu mais um golo do que no ano passado, mas mantém-se na liderança das melhores defesas: dez golos sofridos, contra onze do FC Porto e quinze do Benfica.

Ora prcisamente o FC Porto e o Benfica, mais o Portimonense e o Boavista, são as únicas equipas que sofreram na primeira metade desta época menos golos do que em igual período do ano passado.

No entanto, e enquanto no caso do Benfica (menos um golo) e do Boavista (menos dois golos) a diferença é muito pequena, no caso do Portimonense (menos cinco golos) e FC Porto (menos sis golos), a diferença é considerável. O que ajuda a explicar que estejam agora em primeiro e sétimo lugar, enquanto o ano passado por esta altura estavam em segundo e... 15º lugar.

O Belenenses e o Santa Clara são as piores equipas nesta altura, tendo ambas sofrido mais 14 golos do que na primeira metade da época passada: no caso do Belenenses significa o dobro, no caso do Santa Clara significa 60 por cento acima do que fez o último ano.

GOLOS SOFRIDOS: 2021/22 2020/21 Sporting 10 9 FC Porto 11 17 Benfica 15 16 Sp. Braga 18 16 Portimonense 18 23 Estoril 19 - V. Guimarães 20 15 Gil Vicente 20 20 Paços de Ferreira 22 14 Moreirense 26 21 Marítimo 27 24 Boavista 27 29 Belenenses 28 14 Vizela 28 - Famalicão 32 30 Arouca 33 - Tondela 34 27 Santa Clara 34 20 TOTAL 422 295

Olhando para o número de vitórias e de derrotas, o FC Porto volta a sobressair como equipa que mais cresceu de um ano para o outro. O líder da Liga tem este ano mais vitórias (15 contra 12) e menos derrotas (zero contra duas), o que explica que some mais oito pontos de no ano passado.

O Benfica tem também mais vitórias (13 contra 10), mas mantém o mesmo número de derrotas do ano passado (três). Já o Sporting tem o mesmo número de vitórias (14), mas tem mais derrotas (uma contra zero). Por isso o Benfica tem mais seis pontos e o Sporting tem menos um ponto.

Numa análise às restantes equipas, há que destacar um caso trágico: o P. Ferreira. A formação da Capital do Móvel tem menos seis vitórias (quatro contra 10) e tem mais derrotas (oito contra três). Por isso há um ano o Paços era quinto com 34 pontos e agora é 11º classificado com 17 pontos.

Outros casos curiosos, o V. Guimarães, de Pepa, está consideravelmente pior, com mais duas derrotas (seis contra quatro) e menos três vitórias (seis contra nove), tendo menos oito pontos.

O Portimonense e o Gil Vicente, por outro lado, têm mais três vitórias (sete contra quatro), menos três (sete contra dez) e quatro derrotas (cinco contra nove), respetivamente, pelo que têm mais nove e dez pontos, estando ambas para já na luta pelas competições europeias.

MAIS VITÓRIAS 2021/22 2020/21 MAIS DERROTAS 2021/22 2020/21 FC Porto 15 12 FC Porto 0 2 Sporting 14 14 Sporting 1 0 Benfica 13 10 Benfica 3 3 Sp. Braga 9 12 Sp. Braga 3 5 Portimonense 7 4 Estoril 4 Gil Vicente 7 4 Gil Vicente 5 9 Estoril 6 V. Guimarães 6 4 V. Guimarães 6 9 Boavista 6 7 Marítimo 5 5 Vizela 7 Tondela 5 5 Marítimo 7 10 Santa Clara 4 6 Portimonense 7 10 Paços de Ferreira 4 10 Moreirense 8 6 Vizela 3 Paços de Ferreira 8 3 Arouca 3 Famalicão 8 9 Boavista 3 2 Santa Clara 9 7 Moreirense 3 5 Arouca 9 Famalicão 3 3 Belenenses 10 7 Belenenses 2 3 Tondela 11 9

Relativamente às estatísticas individuais, importa dizer que a lista dos melhores marcadores está esta temporada muito mais equilibrada. Enquanto no ano passado Pedro Gonçalves liderava destacadíssimo, com o dobro dos golos de Ryan Gauld e Thiago Santana, que partilhavam o quarto lugar, esta época a diferença entre o líder e o quinto da lista são apenas quatro golos.

Pedro Gonçalves, que há um ano somava 14 golos, agora tem apenas quatro, sendo Taremi é o único atleta que repete por esta altura a presença nos cinco melhores marcadores: nove golos a mio do campeonato da temporada passada e desta temporada.

MELHORES MARCADORES 2021/22 2020/21 Darwin Núñez Benfica 13 Pote Sporting 14 Luis Díaz FC Porto 13 Taremi FC Porto 9 Fran Navarro Gil Vicente 11 Sergio Oliveira FC Porto 8 Ricardo Horta Sp. Braga 10 Ryan Gauld Farense 7 Mehdi Taremi FC Porto 9 Thiago Santana Santa Clara 7

Falando de assistências, há um nome que se destaca claramente: Rafa Silva, do Benfica, soma 14 passes para golo, o que é quase o dobro do que fez o segundo jogador nesta lista: Otávio, com oito assistências. Seguem-se Taremi, com sete, e Iuri Medeiros, com seis passes.

Vale a pena referir, já agora, que Pedro Gonçalves está a fazer muito menos golos do que no ano passado, mas tem mais assistências: cinco, contra duas há um ano. O extremo do Sporting é o quinto jogador do campeonato com mais passes para golo.

MAIS ASSISTÊNCIAS 2021/22 2020/21 Rafa Silva Benfica 14 Darwin Benfica 7 Otávio FC Porto 8 Otávio FC Porto 4 Taremi FC Porto 7 Corona FC Porto 4 Iuri Medeiros Sp. Braga 6 Ryan Gauld Farense 4 Pote Sporting 5 Grimaldo Benfica 4 Quaresma V. Guimarães 4 Nuno Santos Sporting 4 Pauinho Sp. Braga 4 Luís Dias FC Porto 4 Sérgio Oliveira FC Porto 4

Por fim, volta a sublinhar-se o nome de Rafa Silva para dizer que o extremo do Benfica é o jogador do campeonato que teve participação direta em mais golos: marcou por sete vezes, fez 14 assistências, pelo que esteve envolvido em 21 dos 49 golos que o Benfica fez.

É, de facto, admirável.

Nesta lista segue-se, já a uma boa distância, o portista Luis Díaz, que marcou 13 golos e fez quatro assistências, pelo que esteve envolvido em 17 golos. Em terceiro lugar surge Taremi, com nove golos, sete assistências e participação direta em dezasseis golos.

Refira-se que o ano passado, no fim da primeira volta, o jogador mais desequilibrador era Pedro Gonçalves, com 14 golos, duas assistências e participação direta em 16 golos. O que, transportado para esta temporada, colocaria apenas o sportinguista no terceiro do lugar.

Pedro Gonçalves, de resto, que este ano não cabe sequer nos cinco primeiros classificados desta lista: tem cinco assistências, quatro golos e participação direta em nove golos, o que faz dele apenas o décimo mais desequilibrador do campeonato, em igualdade com o colega Paulinho (seis golos e três assistências).