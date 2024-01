João Cancelo saiu lesionado logo aos dez minutos na vitória do Barcelona em casa do Las Palmas, esta noite, mas ao que parece não parece nada de grave.

Apesar de o internacional português ter regressado do balneário com o joelho esquerdo ligado e a coxear, o técnico dos culés, Xavi Hernández, descansou os adeptos no final do encontro.

«Cancelo está bem, não parece grave», limitou-se a responder, citado pela Marca.

O Barcelona, de Cancelo e Félix, venceu esta quinta-feira o Las Palmas, por 2-1.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)