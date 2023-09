O Barcelona goleou o Antuérpia, por 5-0, no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões, e no final Robert Lewandowski já antevia o jogo no Estádio do Dragão, deixando um alerta sobre o FC Porto, que será o mais cotado adversário dos catalães no Grupo H.

«O jogo no Dragão será muito importante. O FC Porto é muito perigoso em casa e temos de estar preparados para isso. Estamos a trabalhar para ganhar todos os jogos. É isso que temos em mente», afirmou o goleador polaco, que no rescaldo da goleada do Barça salientou ainda o grande jogo do companheiro de João Félix, que foi eleito o melhor em campo.

«O João tenta sempre jogar ao ataque, a criar situações. Ele movimenta-se bem e eu sei que tenho de estar sempre pronto. Às vezes temos esta ligação com outros jogadores», afirmou Lewandowski, que foi assistido por Félix [ver vídeo], com o português a bisar na partida.

O FC Porto recebe o Barcelona a 4 de outubro num duelo entre as duas equipas que estão no topo da classificação do Grupo H.