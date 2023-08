O Barcelona iniciou a defesa do título espanhol com um empate com o Getafe, no domingo, num jogo em que o ex-Sporting e V. Guimarães Raphinha foi expulso logo aos 42m.

No dia seguinte à expulsão, o jogador brasileiro recorreu às redes sociais para pedir desculpas públicas aos companheiros e aos adeptos.

«Errei e isso poderia ter saído mais caro à equipa. Estou consciente e sou responsável pelo que se passou, mas é com os erros que aprendemos a melhorar», começou por escrever.

«Muitos de vocês estão a odiar-me agora, mas isso não me impedirá de continuar a dar o melhor de mim por esta camisola. Espero poder compensar o meu erro», acrescentou.