Foi preciso sofrer, sofrer muito, mas o Barcelona regressou esta segunda-feira às vitórias na La Liga, ao triunfar na receção ao Valência, por 4-2.

No Estádio de Montjuic, os catalães, com João Cancelo a titular, adiantaram-se no marcador aos 22 minutos, com um belo golo de cabeça de Fermín López, após uma grande assistência de Raphinha, antigo jogador do Sporting e do Vitória de Guimarães.

No espaço de 15 minutos, no entanto, tudo mudou.

Aos 27 minutos, Ter Stegen facilitou, entregou de forma surreal a bola a Hugo Duro e o avançado fez o 1-1 aos 27 minutos. Cerca de dez minutos depois, Ronald Araújo teve mais uma abordagem precipitada, cometeu penálti e Pepelu, ex-Vitória de Guimarães e Tondela, fez o 2-1.

Só que não era a noite dos guarda-redes e em cima do intervalo, Mamardashvili deixou o clube che reduzido a dez unidades. Dominou mal a bola, perdeu-a e, para evitar o golo, pôs a mão à bola fora da área.

O Valência, com Thierry Correia e André Almeida – saiu para a entrada do outro guarda-redes –, estava a vencer, mas enfrentava toda a segunda parte em inferioridade numérica.

E logo aos 49 minutos, Lewandowski subiu ao segundo lugar e fez o 2-2 de cabeça. Situação ainda pior para os valencianos.

Xavi Hernández lançou João Félix aos 66 minutos, o Barça foi carregando a baliza adversário e aos 82 minutos, novamente com a ajuda do guarda-redes do Valência, agora Domenech, Lewandowski bisou e reservou os três pontos para os blaugrana.

Uma vitória que teve a cereja no topo do bolo aos 90+3 minutos, com um grande golo de Lewandowski, o hat-trick, de livre direto.

Com este resultado, o Barcelona segue no segundo lugar da La Liga, a 11 pontos do líder Real Madrid e com dois de vantagem face ao Girona. O Valência é oitavo, com 47 pontos.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)